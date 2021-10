Eindringliche Mahnung zur Menschlichkeit

Der Platz wird knapp: Mindestens 279 Namen fehlen auf dem Glaskubus in P 2 auf den Planken, der an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus erinnert. „Wir werden sie so bald als möglich nachtragen“, kündigte Bürgermeister Michael Grötsch am Freitagabend bei einer Gedenkstunde an.

Die 2003 aufgestellte Gedenkskulptur von dem Bildhauer Jochen Kitzbihler hatte anfangs 2262 Namen enthalten, derzeit sind 2280 eingraviert. 2006 waren Namen nachgetragen und drei falsche Namen entfernt worden. Das Marchivum forscht aber weiter, und die Stadt wolle „die Erinnerung an die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus wachhalten“, kündigte Grötsch an, ehe Amnon Seelig, der Kantor der Jüdischen Gemeinde, mit einem Gebet an die Opfer erinnerte.

Ausrichter der Gedenkveranstaltung war die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Seit 81 Jahren wird stets am 22. Oktober der 6500 jüdischen Bürger aus Mannheim, der Pfalz und Nordbaden gedacht, die an diesem Tag des Jahres 1940 von den Nazis zusammengetrieben und ins Lager Gurs in den Pyrenäen verschleppt wurden. Kaum jemand hat überlebt. „Viele starben an Hunger und Krankheit, andere kamen in die Gaskammern“, so Manfred Froese, der evangelische Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Mit ihm bekundeten seine Vorstandskollegen, zudem Rita Althausen als Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, die Stadträte Heidrun Kämper und Chris Rihm sowie die Dekane Karl Jung und Ralph Hartmann ihre Trauer. Doch es gehe nicht nur um den Blick zurück, stellte Froese klar. Der Glaskubus solle bewusst ein „großer Stolperstein inmitten der Stadt“ sein, eine stetige Erinnerung und Mahnung: „Es ruft auf: Habt acht!“ Man müsse „den Blick dafür schärfen, wo wir heute gefordert sind“, sagte Froese.

Immer wieder Anfeindungen

„Wir erleben einen latenten Antisemitismus in allen Teilen unserer Gesellschaft“, beklagte Grötsch. Dabei verwies er nicht nur auf die antisemitischen Morde in Halle vor zwei Jahren. „Auch die jüdische Gemeinde in Mannheim ist immer wieder Anfeindungen ausgesetzt“, zuletzt habe es drei Anschläge auf die Synagoge gegeben, das Gemeindezentrum stehe unter Polizeischutz und manche Männer jüdischen Glaubens trauten sich nicht mit Kippa auf die Straße. „Dies dürfen und werden wir nicht dulden“, betonte Grötsch. Die Erinnerung an Gurs sei der Stadt „ein zentrales Anliegen“, doch man trauere nicht allein um die Opfer. Genau so wichtig sei die Veranstaltung „als Mahnung für die Gegenwart und die Zukunft, als Mahnung für die Verteidigung der Menschenrechte und zum aktiven Einschreiten“, so der Bürgermeister eindringlich: „Wenn es eine Lehre aus der nationalsozialistischen Vergangenheit gibt, dann dass wir nicht wegschauen dürfen, wenn Vorurteile geschürt und Hass verbreitet werden.“

