Einbrüche in zwei Schulen - Polizei sucht nach Zeugen

Mannheim. Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen in eine Schule in der Käfertaler Straße in Mannheim Neckarstadt eingebrochen und haben dabei zwei Fenster und eine Tür beschädigt. Die Einbrecher seien nach Angaben der Polizei um kurz nach 1 Uhr in das Gebäude eingedrungen, indem sie ein Fenster der Mensa einwarfen. Im Innern der Schule beschädigten die Unbekannten eine Tür, welche zum Treppenhaus führt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keinerlei Gegenstände entwendet, allerdings wurde im OG des Schulgebäudes ein weiteres Fenster eingeworfen. Der Gesamtschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Ob das Geschehen im Zusammenhang mit einem Einbruch von Montag auf Dienstag in eine Schule in der Grenadierstraße in Mannheim steht, wird derzeit im Rahmen der Ermittlungen überprüft. Auch hier brachen bisher Unbekannte durch Einschlagen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss in das Schulgebäude ein und hebelten mehrere Innentüren auf. Innerhalb des Gebäudes wurden die Schulräume und Schränke durchsucht. Auch in diesem Fall sind die Täter nicht fündig geworden, verursachten aber einen Schaden, welcher weit über 1000 Euro liegen dürfte.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/33010 bei der Polizei zu melden.