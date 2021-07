Einbrüche in zwei Kinderhäuser - Polizei sucht nach Zeugen

Mannheim. Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitagabend, 9. Juli, und Montagmorgen, 12. Juli, in ein Kinderhaus im Stadtteil „Im Rott“ in Mannheim Käfertal eingebrochen. Laut Angaben der Polizei verschafften sich die Täter über das Fenster der Mitarbeiterküche Zugang. Daraufhin hebelten sie die Wertfächer der Erzieher und Erzieherinnen auf und entwendeten mehrere Digitalkameras inklusive Speicherkarten, Tablet-PCs, zwei Notebooks und ein Mobiltelefon. Der Diebstahlschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus.

Im gleichen Zeitraum wurde auch in ein Kinderhaus im Zwickauer Weg im Stadtteil Vogelstang eingebrochen. Auch hier wurden ein Notebook und ein Mobiltelefon sowie ein Möbeltresor und Bargeld entwendet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar. Personen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/718490 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.