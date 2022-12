Einbrüche in vier Kindergärten in Mannheim

Mannheim. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in den Stadtteilen Seckenheim und Friedrichsfeld in vier Kindergärten von unbekannten Tätern eingebrochen. Polizeiangaben zufolge wurde in Seckenheim in der Zähringer Straße eine Scheibe zu den Büroräumlichkeiten der Einrichtung eingeschlagen, mehrere Schränke durchwühlt und Bargeld in Höhe von 300 Euro entwendet. Am Sandhang in Seckenheim gelangten die unbekannt Täter durch Einschlagen einer Scheibe in die Räumlichkeiten des Kindergartens und stahlen dort einen Stoffbeutel mit 120 Euro Bargeld. In der Freiburger Straße in Seckenheim gelangte die Täterschaft auch durch Einschlagen einer Scheibe in die Büroräume und stahl dort ein Notebook. Darüber hinaus wurden mehrere Einrichtungsgegenstände mit Farbe beschmiert.

In Friedrichsfeld in der Neudorfstraße dagegen entwendeten die Täter erneut Bargeld, jedoch im niedrigen zweistelligen Bereich. Auch hier gelangten die Unbekannten durch Einschlagen eines Fensters in das Kindergartengebäude. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Aufgrund der ähnlichen Tatbegehungsweisen wird derzeit ein Zusammenhang zwischen den Taten geprüft. Ebenfalls wird geprüft, ob die Einbrüche mit den seit November begangenen Taten zusammenhängen. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben gemeinsam mit der zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen.