Mannheim. Unbekannte haben versucht, die Rollläden am Kiosk neben dem Sportplatz im Unteren Luisenpark aufzuhebeln. Bei dem Einbruchsversuch, der laut Polizeiangaben zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag passiert sein soll, entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Der Kiosk und die Außentheke wurden außerdem mit Kreide beschmiert. Hinweise zum Vorfall geben Zeugen an das Revier Oststadt weiter: 0621/ 174 3310.

