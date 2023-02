Einbruch in zwei Mannheimer Schulen

Mannheim. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in zwei Mannheimer Schulen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben sie sich auf noch nicht abschließend geklärte Art Zutritt zur Friedrich-List-Schule im Quadrat C3 verschafft. Die Unbekannten hebelten im Inneren mehrere Türen auf und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Wonach die Täter gesucht haben, ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf mehrere Tausend Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Täterinnen oder Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0621/1258-0 zu melden.

Auch in der Pfingstbergschule in der Winterstraße verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem

sie eine Fensterscheibe einschlugen. Hier hebelten sie mehrere Schließfächer der Lehrer auf und durchwühlten diese. Ob die Täterinnen oder Täter etwas entwendet haben, ebenso wie die Schadenshöhe konnte noch nicht abschließend geklärt werden. In diesem Fall bittet das Polizeirevier Mannheim-Neckarau Zeugen der Tat, die Ermittler unter der Rufnumer 0621/83397-0 zu kontaktieren.