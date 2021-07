Einbruch in Vogelstanger Schule – Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in einer Schule im Warnemünder Weg auf der Vogelstang auf bislang unbekannte Art und Weise eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden Glasscheiben zerstört und mehrere Räume – darunter das Sekretariat und das Lehrerzimmer – offenbar nach Wertsachen durchsucht. Die Kriminellen entwendeten unter anderem einen kleinen Möbeltresor, in dem elektronische Geräte und Schlüssel befanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Derzeit ist nicht bekannt, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Unklar ist außerdem, ob weitere Gegenstände entwendet wurden und welchen Wert das Diebesgut hat.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/718-490 zu melden.