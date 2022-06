Mannheim. Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in ein Verwaltungsgebäude der Universität Mannheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden durch den Versuch in die einzelnen Räume des Gebäudes in den L-Quadraten zu gelangen, insgesamt zehn Türen beschädigt. Es wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1743310 bei der Polizei zu melden.

