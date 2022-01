Einbruch in Veranstaltungsstätte in der Mannheimer Neckarstadt

Mannheim. Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in eine Veranstaltungsstätte in Mannheim eingebrochen. Der oder die Täter erbeuteten bei dem Einbruch in der Waldhofstraße im Stadtteil Neckarstadt Bargeld in noch unbekannter Höhe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Teil der Beute befand sich in einer Geldkassette im Thekenbereich. Hinzu kommt nach weiteren Angaben der Polizei Bargeld, das aus der Kasse zum Vorverkaufsraum im Erdgeschoss entnommen wurde. Zudem wurde ein Karten-Bezahl-Gerät entwendet.

Die Einbrecher hatten sich zuvor Zutritt in die Veranstaltungsstätte verschafft, indem sie den Glaseinsatz einer Eingangstür einschlugen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens war zunächst unklar.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/3301-0 entgegen.