Mannheim. Unbekannte haben sich Zugang zur Turnhalle der Waldschule in der Gartenstadt verschafft, indem sie die Glasscheibe der Notausgangstür mit Steinen eingeschlagen haben. Ein Anwohner hatte das Klirren gehört und alarmierte am Montagabend gegen 22 Uhr die Polizei. Als die Beamten und der ebenfalls verständigte Hausmeister in der Walkürenstraße eintrafen, war von den Tätern allerdings nichts mehr zu sehen. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Es werden Zeugen gesucht, diese mögen sich unter der Telefonnummer 0621/7776 90 melden.

