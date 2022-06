Einbruch in Strandbar am Mannheimer Neckarufer - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Eingebrochen worden ist in der Nacht auf Sonntag in eine Strandbar am Cahn-Garnier-Ufer in Mannheim. Nach Angaben der Polizei verschafften sich bislang Unbekannte zwischen 1.30 Uhr und 08.10 Uhr Zugang zum Gelände der Bar und drangen anschließend gewaltsam in einen dortigen Container ein.

Aus dem Inneren entwendeten die Kriminellen einen Tresor und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.