Einbruch in Schule auf der Vogelstang

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in eine Schule im Warnemünder Weg auf der Vogelstang eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, öffneten die Täter mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Türen zu Sekretariat und Lehrerzimmer. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke. Aus einem angrenzenden Büroraum entwendeten sie schließlich einen kleinen Möbeltresor, in dem sich unter anderem elektronische Geräte, Schlüssel und anderes Material für den Schulbedarf befanden. Im Obergeschoss wurde das Glas einer Durchgangstür eingeschlagen. Ob weitere Dinge gestohlen wurden, und die Höhe des Schadens sind unklar. Erst am Wochenende waren Unbekannte in zwei Kinderhäuser in Käfertal und auf der Vogelstang eingebrochen (wir berichteten). Für alle drei Fälle werden Zeugen gesucht: 0621/71 84 90. pol/lok

