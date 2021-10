Einbruch in Privathaushalt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. In einen Privathaushalt in der Erlenstraße in Mannheim sind Unbekannte zwischen Samstag, 25. September, und Samstag, 2. Oktober, eingebrochen. Zugang verschafften sie sich vermutlich durch das Aufhebeln einer Tür im Erdgeschoss, teilte die Polizei mit. In dem Wohnhaus durchsuchten sie mehrere Zimmer und Schränke, aus denen sie mehrere Gegenstände entwendeten. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht zurzeit noch nicht fest. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

