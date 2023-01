Einbruch in Mannheimer Wohnung – Polizei sucht Zeugen

Mannheim. In der Nacht auf Sonntag ist in eine Erdgeschosswohnung in Mannheim eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Eigentümer gegen 1.15 Uhr fest, dass diverse Schränke durchwühlt wurden. Die unbekannte Täterschaft war in der Zeit zwischen 19.30 Uhr bis zur Heimkehr des Eigentümers über den Balkon in dessen Wohnung gelangt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daraufhin sollen Täter gewaltsam mit einem Schraubenzieher über die Balkontür eingedrungen sein. Infolgedessen wurden 200 englische Pfund gestohlen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621 71849-0 zu melden.