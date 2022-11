Einbruch in Mannheimer Vereinsgaststätte - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr und Donnerstag, 10.30 Uhr in eine Vereinsgaststätte in der Hermsheimer Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sind die Täter über ein gekipptes Fenster in das Gebäude eingedrungen. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2 000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Gebäude gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/1743310 zu melden.