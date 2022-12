Einbruch in Mannheimer Neckarstadt - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte sind am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Neckarstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sie sich zwischen 9 Uhr und 22 Uhr gewaltsam Zutritt über die Eingangstür zu einem Wohnung in der Neckarpromenade. Die Unbekannten entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu wenden.