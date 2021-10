Mannheim. Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Keller eines Wohnhauses in Mannheim-Neckarstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten der beziehungsweise die Täter mehrere Kellerräume in der Weylstraße und klauten ein E-Bike. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/33010 zu melden.