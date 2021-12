Mannheim. Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 8.20 Uhr, in ein Nagelstudio in den Mannheimer R-Quadraten eingebrochen. Die Täter gelangten über ein von ihnen aufgehebeltes Fenster in das Geschäft, wie die Polizei mitteilte. Sie nahmen einen Laptop sowie ein Mobiltelefon im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro mit.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/1258-0 entgegengenommen.