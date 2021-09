Einbruch in Mannheimer Friseursalon

Mannheim. Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in einen Mannheimer Friseursalon eingebrochen ist. Wie die Beamten mitteilten, verschaffte sich der Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zu den Räumlichkeiten des Geschäfts. Ob und was entwendet wurde, steht laut Polizei noch nicht fest -dafür aber der Sachschaden, den die Beamten mit rund 2000 Euro beziffern, weil der Einbrecher die Glaseingangstür einschlug. Zeugen, die etwas zu dem Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 zu melden.

