Einbruch in Mannheimer Firma

Mannheim. Unbekannte sind in eine Firma in Mannheim eingebrochen und haben vergeblich versucht, einen Tresor zu öffnen. Wie die Polizei mitteilt, trennten die Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 23 Uhr und 1.30 Uhr zunächst die Gitterstäbe vor einem Fenster ab. Danach hebelten sie das Fenster des Gebäudes in der Schwetzinger Landstraße auf und wollten den Tresor öffnen, was ihnen nicht gelang. In einem nahegelegenen Vereinshaus wurde in dieser Nacht ebenfalls eingebrochen. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ermittelt die Polizei. Hinweise nimmt diese unter der Telefonnummer 0621/833970 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1