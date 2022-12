Einbruch in Mannheimer Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen über eine gekippte Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Hans-Sachs-Ring in Mannheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von rund 1 000 Euro sowie kleinere Wertgegenstände. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls übernommen.

Zeugen, welche verdächtige Personen im Tatzeitraum beobachten konnten, welche mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/83397-0 zu wenden.