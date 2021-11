Einbruch in Mannheimer Apotheke - 27-Jähriger vorläufig festgenommen

Mannheim-Sandhofen. Ein 27 Jahre alter Mann soll am frühen Sonntagmorgen in eine Apotheke in Mannheim-Sandhofen eingebrochen sein. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 5.30 Uhr den Einbruch in der Memeler Straße. Die hinzugerufenen Beamten stellten einen betrunkenen 27-Jährigen in der Apotheke sowie eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Der Einbrecher soll sich kurz davor eine stark blutende Verletzung an der Hand zugezogen haben. Mit dem Einbruch wollte der die Wunde versorgen. Ein Alkoholtest ergab zwei Promille. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2 500 Euro. Die Ermittlungen dauern noch an.

