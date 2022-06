Einbruch in Mannheim-Schönau - Bewohner im Urlaub beobachtet Täter über Handy

Mannheim. Drei unbekannte Täter sind am Dienstagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Schönau in eine Wohnung eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich der Bewohner derzeit im Urlaub und bemerkte auf Aufnahmen der in der Wohnung installierten Überwachungskamera, die er auf seinem Handy abrief, den Einbruch. Er benachrichtigte einen Bekannten, der die Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, aufsuchte. Als dieser die aufgebrochene Wohnungstür feststellte, verständigte er die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge durchwühlten die Täter die Räume. Ob sie etwas entwendeten, ist noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1