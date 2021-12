Einbruch in Kleingartenanlage in Mannheim-Käfertal - Täter flüchten unerkannt

Mannheim-Käfertal. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, in eine Kleingartenanlage in Mannheim-Käfertal eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, kletterten die Kriminellen mutmaßlich über die Umzäunung in der Straße "Am Weidenbergel", um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend brachen sie das Gartentor auf und entwendeten ein dort abgestelltes Motorrad. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Der Diebstahl- und Sachschaden sei aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Das Motorrad wird wie folgt beschrieben: 125 ccm, weinrot, Marke HYOSUNG, Honda Aufkleber, beschädigt durch ein paar abgebrochene Teile und HD-Kennzeichen.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/718 490 entgegengenommen.