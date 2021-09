Einbruch in Kiosk und darüber liegender Wohnung in der Innenstadt

Mannheim. Einbrecher haben in Mannheim in einem Kiosk und einer darüber liegenden Wohnung reichlich Beute gemacht. Der oder die Täter entwendeten bei dem Vorfall, der sich zwischen Dienstag, 0 Uhr, und Donnerstag, 11.45 Uhr, ereignete, Bargeld sowie Tabakwaren aus dem Kiosk, teilte die Polizei am Freitag mit. Aus der Wohnung erbeuteten die Unbekannten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuvor hatten die Täter die Schlösser von Kiosk und Wohnung aufgebrochen und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft, die laut Polizei komplett durchsucht worden seien.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621-12580 bei der Polizei.