Einbruch in Käfertal: Tür mit Gullydeckel eingeworfen und Tresor entwendet

Mannheim. Unbekannte sind am Wochenende im Mannheimer Stadtteil Käfertal in eine Autovermietung eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, warfen die Täter zwischen 16.45 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Sonntag die Eingangstür des Gebäudes in der Gorxheimer Straße mittels eines Gullydeckels ein. Aus den Büroräumen entwendeten sie einen Tresor, in dem sich mehrere Fahrzeugpapiere, zwei Autoschlüssel und Bargeld befanden. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens muss noch ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621-718490 bei der Polizei zu melden.