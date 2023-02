Mannheim. Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in einen Handyladen in der Mannheimer Innenstadt eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, muss der Einbruch im Quadrat Q3 zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 4 Uhr am Freitag stattgefunden haben. Die Täter entwendeten ein Smartphone aus der Auslage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei gibt den Diebstahlschaden mit rund 1000 Euro an, den Sachschaden mit rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621-12580 zu melden.