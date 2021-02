Mannheim. Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag in ein Firmenareal im Stadtteil Neckarstadt eingestiegen. Die Einbrecher verschafften sich laut Polizei zunächst im Innenhof des Areals in der Holzbauerstraße Zutritt

zur Werkstatt eines Wäscheherstellers, wo sie mehrere Elektrowerkzeuge aus Schränken und Schubladen entwendeten. Anschließend drangen sie gewaltsam in die Räumlichkeiten eines im gleichen Anwesen ansässigen Vereins ein und durchsuchten die Räume. Ob hierbei etwas entwendet wurde, konnten die Beamten noch nicht klären.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.