Einbruch in Einfamilienhaus nahe Mannheim – Polizei sucht Zeugen

Mannheim. In ein Einfamilienhaus ist am frühen Sonntagmorgen in Niederfeld nahe Mannheim eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, brachen mehrere unbekannte Täter gegen 3.15 Uhr, über einen Zaun auf das Grundstück in der Schwarzwaldstraße ein.

Von dort aus stiegen die Unbekannten auf einen im ersten Obergeschoss befindlichen Balkon, wobei die Täter daraufhin das Fenster aufgehebelten, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Ob etwas aus den Wohnräumen entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand am Fenster ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Täter konnten im Anschluss der Tat unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.