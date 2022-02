Mannheim. Unbekannte Täter sind am Mittwochabend in einen Drogeriemarkt im Stadtteil Lindenhof in Mannheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher durch einen Lagerraum Zugang zu dem Geschäft, dessen Tür in der Landteilstraße liegt. Hierbei lösten sie eine Alarmanlage aus, brachen ihre Tat ab und flüchteten. Inwiefern dabei Schaden entstand, ist noch unklar.

Die Polizei Mannheim-Neckarau bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 0621 833970.