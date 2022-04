Einbruch in drei Wettbüros – Bargeld aus Kasse gestohlen

Mannheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in drei Filialen eines Wettanbieters in den Mannheimer Stadtteilen Schönau und Waldhof eingebrochen und haben Bargeld aus den Kassen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen sie zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag 9.30 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise in die Gebäude ein. Es handelte sich um Wettbüros in der Haderslebener Straße, in der Schienenstraße und in der Hanauer Straße. Sie flüchteten unerkannt von den Tatorten. Die Aufzeichnungen der Videoüberwachung müssen noch ausgewertet werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/777690 zu melden.

