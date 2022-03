Einbruch in Baustelle - zwanzig Paletten und 100 Meter Kabel gestohlen

Mannheim. Zwanzig Paletten und knapp 100 Meter eines Starkstromkabels haben Unbekannte von einer Baustelle in Mannheim gestohlen. Es entstand ein Diebstahlsschaden von rund 2000 Euro. Nach Angaben der Polizei verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag vermutlich mehrere Täter unbefugten Zutritt auf das Gelände in der Hambacher Straße. Es sei laut Polizei davon auszugehen, dass die Täter ein großräumiges Fahrzeug verwendeten um das Diebesgut abzutransportieren. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Mittwoch,18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/718490 bei der Polizei zu melden.

