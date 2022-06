Einbruch in Baumarkt in der Waldstraße - Zeugen gesucht

Mannheim. In der Nacht auf Sonntag ist in einem Baumarkt in der Waldstraße in Mannheim eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei öffneten bislang Unbekannte gegen 2.45 Uhr gewaltsam eine Tür des Gebäudes. Ob die Täter das Gebäude betraten und etwas entwendeten oder ob sie durch die Alarmauslösung bei ihrem Vorhaben gestört wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei der Durchsuchung des Baumarktes konnten keine Personen festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/777690 bei der Polizei zu melden.

