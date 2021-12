Einbruch in Bäckereifiliale in der Neckarstadt - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Bäckerei in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, kletterte der Dieb zwischen 20 und vier Uhr zunächst auf einen Tisch

der Außenbestuhlung und versuchte so, ein höher gelegenes Fenster einzudrücken, was ihm jedoch nicht gelang. Daraufhin brach der Unbekannte die Eingangstür auf und entwendete ein Tablet sowie Bargeld in zweistelliger, nicht näher genannter Höhe. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 zu kontaktieren.

