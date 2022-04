Einbruch in Bäckereifiliale in den Quadraten – Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen in eine Bäckereifiliale in den Mannheimer Quadraten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hoben die Einbrecher die Eingangstür des Geschäfts im Quadrat H1 gewaltsam aus der Verankerung und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie durchwühlten den Kassenbereich und warfen mehrere Gegenstände zu Boden. Ob sie etwas entwendet haben, ist derzeit noch unklar. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch am Montagmorgen bei Arbeitsbeginn gegen 4.45 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/12580 zu melden.



