Einbruch in Bäckerei in Mannheim-Neckarstadt

Mannheim. Der Tresor einer Bäckerei in der Alphornstraße in Mannheim-Neckarstadt ist in der Nacht von Sonntag auf Montag von Einbrechern heraus gerissen worden. Gegen 00.45 Uhr wurde eine Anwohnerin durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam, teilt die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, konnte keine Person festgestellt werden, die eine Sicherheitsfirma zuvor in der Filiale beobachtet hatte.

Der aus seiner Verankerung heraus gerissene Tresor war noch verschlossen und keine Wertgegenstände wurden gestohlen. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch unbekannt.

Zeugen mit Hinweisen zu dem Einbruch, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/ 33010 zu melden.