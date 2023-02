Einbruch in Bäckerei der Mannheimer Innenstadt

Mannheim. In der Mannheimer Innenstadt ist in eine Bäckerei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, hebelte eine bislang noch unbekannte Täterschaft gewaltsam zwei Türen auf, wodurch diese in die Bäckerei im Quadrat L14 gelangten.

Infolgedessen wurden sämtliche Schränke, Schubladen sowie die Kasse nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Schlussendlich entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der folgenden Rufnummer 0621/174-3310 zu melden.