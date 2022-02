Einbrecher wird auf frischer Tat ertappt und flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim. Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Einbrecher im Mannheimer Quadrat F4. Nach Angaben der Polizei drang der Unbekannte am Freitagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Wohnung ein und entwendete Bargeld aus einer Tasche und einem Schrank. Der Mann wurde von der Bewohnerin ertappt und flüchtete sofort in unbekannte Richtung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: etwa. 1,70 Meter groß, schwarze Haare, leichter Bartansatz, relativ rundes Gesicht. Er war komplett in schwarz gekleidet, trug einen Pullover ohne Kapuze und eine Art Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.