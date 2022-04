Einbrecher stehlen Weinkisten aus Gaststätte

Mannheim. Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag Weinkisten aus einer Gaststätte in der Innenstadt gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Weindiebe gegen 15 Uhr in die Gaststätte im Quadrat P 6 eingebrochen. Sie kletterten über Außenmobiliar auf eine Markise und dann in ein Fenster ins Obergeschoss. Aus dem dortigen Lagerraum stahlen sie zwei Kisten Wein, kamen aber von dort aus nicht weiter, da die anderen Räume abgeschlossen waren. Die eingesetzten Polizeikräfte sicherten am Tatort Spuren, die derzeit ausgewertet werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621 12580 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1