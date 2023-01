Einbrecher stehlen Tresor aus Mannheimer Jungbuschschule

Mannheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag in der Mannheimer Jungbuschschule einen Tresor gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag, 6.30 Uhr in das Verwaltungsgebäude der Jungbuschschule auf der Werftstraße ein. Dort entwendeten sie neben dem Tresor auch einen Beamer. Die Polizei schätzt den Wert der gestohlenen Gegenstände auf etwa 1500 Euro. Kriminaltechnik wurde zur Spurensicherung eingesetzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258 0 zu melden.

