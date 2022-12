Einbrecher stehlen Tresor

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 13.25 Uhr, in die Räume einer Firma in der Hafenstraße eingebrochen und haben dabei einen Tresor gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter eine Glasscheibe der Eingangstür ein und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden ebenfalls mehrere verschlossene Türen von Räumen aufgebrochen, welche die Täter dann durchsuchten. Der Diebstahlschaden sowie der entstandene Sachschaden werden insgesamt auf eine Höhe im vierstelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/12580 mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt in Verbindung zu setzen. pol/sapo

