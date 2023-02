Mannheim. Einbrecher haben am frühen Donnerstagmorgen aus einem Spielautomaten in einem Lokal im Quadrat T4 in Mannheim rund 5000 Euro Bargeld entwendet. Nach Angaben der Polizei hebelten die Unbekannten im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 5 Uhr die Eingangstür auf und öffneten schließlich gewaltsam den Automaten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.

