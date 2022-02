Einbrecher nehmen Tresor mit

Mannheim. Ein oder mehrere Unbekannte sind am Donnerstag im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 23:00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung im Ida-Dehmel-Ring eingebrochen. Die Täter gelangten laut Polizei durch die Terrassentür, die sie aufhebelten, in die Wohnung. Diese durchwühlten die Einbrecher und stießen hierbei auf einen im Kleiderschrank befindlichen Tresor,

den sie komplett entwendeten. Auch eine hochwertige Herrenuhr ließen die Einbrecher mitgehen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444.

