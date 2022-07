Einbrecher mit Hilfe der DNA überführt

Es ist das eine, Begriffe wie „Restriktionsenzym“, „Agarose-Gelektrophorese“ oder „PCR“ kennenzulernen. Etwas ganz anderes ist es, das, was dahintersteht, mit eigenen Augen zu erleben. Das konnten jetzt Schülerinnen und Schüler der 12c an der Helene-Lange-Schule bei einer Exkursion ins molekularbiologische Lernlabor Explo in Heidelberg. Dabei ging es um das Forschen mit dem Erbgutträger DNA. Mit dem Anlegen der weißen Laborkittel verwandelten sich Schülerinnen und Schüler in Wissenschaftler, die mit dem genetischen Fingerabdruck und multiresistenten Keimen arbeiten durften – natürlich unter Beachtung der strengen Sicherheitsbestimmungen. Zu Beginn standen Pipettierübungen an, denn die korrekte Handhabung der Mikropipetten ist Voraussetzung für erfolgreiche Versuche. Im fiktiven Spiel ging es darum, einen Zoo-Einbrecher anhand der DNA zu überführen und die Herkunft der gefährlichen Keime zu bestimmen. bhr

