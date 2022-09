Mannheim. Ein Einbruch in eine Bar im Mannheimer Quadrat N2 ist in der Nacht auf Freitag kläglich gescheitert. Nach Angaben der Polizei beobachteten Putzfachkräfte, die zu dem Zeitpunkt in der Lokalität arbeiteten, den Mann und informierten die Polizei. Trotz seiner umgehenden Flucht konnte der Einbrecher von den Beamten im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

