Einbrecher in die Flucht geschlagen

Einen Einbruch hat ein 37-jähriger Bewohner in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Rheinauer Ring in Neckarau verhindert. Nachdem der Mann verdächtige Geräusche vom Erdgeschoss gehört hatte, suchte er kurzerhand die untere Etage auf, wie die Polizei am Freitag berichtete. Dort sah er gegen 2.15 Uhr eine männliche Person an der Außenseite der Terrassentür, die gerade dabei war, den Rollladen hochzuschieben. Der 37-Jährige schaltete sofort das Licht ein, woraufhin der Einbrecher überrascht wurde und schnell durch den Garten des Einfamilienhauses das Weite suchte. Ein Schaden entstand dem Hausbewohner glücklicherweise nicht. pol/aph

