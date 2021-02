Die Polizei sucht nach unbekannten Einbrechern, die am Donnerstag in eine Wohnung in der Pappelallee eingestiegen sind und dort einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe gestohlen haben. Zwischen 11.30 Uhr und 13.45 Uhr gelangten sie zunächst in den Hauseingangsbereich des Mehrfamilienhauses und hebelten dann die Eingangstüre zu der Erdgeschoß-Wohnung auf. Die Eigentümerin, die zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, bemerkte nach ihrer Rückkehr den Schaden an der Wohnungstür und kurz darauf den Verlust des Gelds und verständigte die Polizei. Jetzt sucht die Kripo Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, Hinweise unter Telefon 0621/17 444 44. scho/pol