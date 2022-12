Einbrecher entwenden Schmuck in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte sind am Dienstagabend im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter am frühen Abend die Terrassentür des Gebäudes im Eichenweg auf.

Nachdem mehrere Zimmer durchwühlt wurden, entwendete die oder der Einbrecher Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Hinweisgeber, die im Zeitraum von 17 Uhr bis 20 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.