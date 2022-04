Einbrecher entwenden Safe aus Geschäft in Mannheim - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein oder mehrere Täter haben aus einem Ladengeschäft in Mannheim einen Safe entwendet. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter vermutlich zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, in das Geschäft in der Theodor-Heuss-Anlage ein, indem sie ein Fenster gewaltsam aufhebelten. Die Unbekannten durchsuchten auf der Suche nach Wertgegenständen die Räume und entwendeten schließlich den Wandsafe mit darin befindlichen Dokumenten. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/174 4444 zu melden.

