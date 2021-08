Einbrecher auf frischer Tat erfasst - Bewohner verletzt

Mannheim. Eine 43 Jahre alte Frau und ihr 49 Jahre alter Mann haben am Mittwoch gegen 10 Uhr versucht, Wertgegenstände aus einer Wohnung in der Straße Dänischer Tisch in Mannheim-Rheinau zu entwenden. Bei der Suche nach einer möglichen Beute wurde die Frau jedoch von dem Wohnungseigentümer und dessen Tochter überrascht, teilte die Polizei mit. Der Mann der Einbrecherin stand vor der Wohnung Schmiere.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem die 43-Jährige die Wohnungseigentümer geweckt hatte, versuchte sie mit 400 Euro Bargeld zu fliehen. Bei ihrer Verfolgung kam es zu einem Handgemenge, bei dem sich Vater und Tochter leichte Verletzungen zuzogen. Während der Auseinandersetzung traf der Streifenwagen ein, der zuvor gerufen wurde. Die Beamten konnten das Einbrecher-Ehepaar festnehmen.

Nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen auf dem Revier wurde das Ehepaar wieder entlassen. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Zurzeit ist noch unklar, wie die Frau in die Wohnung gelangte.